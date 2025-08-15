3P·è¤á¤Þ¤¯¤ë¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÙ±Ê¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡×?¥Ð¥¹¥±½÷»Ò?½÷Í¥¤Î¹­À¥¤¹¤º(27)¤¬¸«¤»¤¿¡¢¶ÃØ³¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹­À¥¤Ï8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2ÀïÆüËÜ¡ß¥¤¥é¥ó¡×¤Ë¡¢Æ±¶É¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëSP¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÀï¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸(24)¤¬¼¡¡¹¤Ë·è¤Þ¤ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ë¡¢ÁÇ