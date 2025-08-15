¤ªËß¤Î8·î15Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö²Æº×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ÈÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÔÆâºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»°ÅèÂçº×¤ê¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅÁÅý¤ÈÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÔÆâºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»°ÅèÂçº×¤ê¡×¤ÎÍÍ»Ò ¡Ö¥¨¥¤¡¢¥äー¡£¥¨¥¤¡¢¥äー¡£¥¨¥¤¡¢¥äー¡£¡× ¸»ÍêÄ«¤Î´úµó¤²¤ËÊï¤¤¡Ö¤È¤­¤ÎÀ¼¡×¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡Ö»°ÅèÂçº×¤ê¡×¡£Ë­ºî¤ò´ê¤¤¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¤ªº×¤ê¤Ç8·î15Æü¤«¤é