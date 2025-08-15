日本ハムファイターズの４番としても活躍した、プロ野球・中日の中田翔選手が、今シーズンで引退することを表明しました。（中田翔選手）「思い通りに体が動かないというのを感じてきた中で、これ以上にチームに迷惑をかけられないと思い、自分自身でこの決断を下しました。日本ハムから始まり日本ハムに中田翔という選手を育ててもらったと思っています」ファイターズの４番として活躍した中田選手は、２