»ô¤¤¸¤¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤áÀî¤Ë¡£Æñ¹Ò¤¹¤ëµß½õ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿·Ù»¡¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£µ­Ï¿Åª¤Ê¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç·ãÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àî¤ËÉã¿Æ¤ÈÂ©»Ò¤Î»Ñ¤¬¡£Î®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ô¤¤¸¤¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Àî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×ÌÚ¤Î»Þ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤òµß½Ð¤·¡¢¼¡¤ÏÂ©»Ò¤ÎÈÖ¡Ä¤È¤³¤í¤¬¡ª¡Ö¤ª¤¤¡¢Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¾¡×Â©»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¸½¾ì¡Ä