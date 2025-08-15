½ªÀï¤«¤é8·î15Æü¤Ç80Ç¯¡£¸©Æâ¤Ç¤âÄÉÅé¼°¤¬³«¤«¤ìÉÔÀï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¡¢°äÂ²¤¬¸º¤ëÃæ¤Ç¤½¤Î·Ð¸³¡¢µ­²±¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦½Å¤ß¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·È¯ÅÄ»Ô¤ÎÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó¡£ÃéÎîÅã¤òÁ°¤ËÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ÌîÂôµÁ¶µ¤µ¤ó(81ºÐ¡¦Åö»þ1ºÐ¡Ë¡ÖÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ê¾¼ÏÂ¡Ë20Ç¯¡£1ºÐ¤Î»þ¤À¤«¤éÁ´Á³³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×