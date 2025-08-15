昨年のワールドシリーズ王者・ドジャースと最大のライバルチーム・パドレスが、１５日（日本時間１６日）から一大決戦に臨む。ナ・リーグ西地区は１４日（同１５日）時点で首位は５連勝中のパドレス、４連敗中のドジャースは１ゲーム差の２位。まずはドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで３連戦を行った後、２２日（同２３日）からはペトコ・パークでの３連戦となり、地区優勝の行方を占う重要な１０日間となる。かねて