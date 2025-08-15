霧島市と姶良市を中心に被害が出た集中豪雨からきょう15日で1週間です。1人が死亡、5人がけがをし、住宅750棟以上の被害が確認されていますが、広範囲だけにその全容はまだ見えていません。 今月8日の集中豪雨では県本土に線状降水帯が2度発生し、1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。霧島市には8月平年ひと月分の2倍の雨が1日で降り、大雨特別警報が発表されました。 霧島市と姶良市を中心に、各地で土砂崩れや浸水