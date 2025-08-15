¤­¤ç¤¦8·î15Æü¤Ï¡¢80²óÌÜ¤Î¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤âÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎîº×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï½ªÀï¤ÎÇ¯¤Î1945Ç¯3·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¡¢8²ó¤Î¶õ½±¤Ç3329¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¤Î°ÖÎîº×¤Ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤ª¤è¤½120¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»³²¼¾®6Ç¯ ¼ÆÅÄºù¤µ¤ó¡Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ËÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡× »²Îó¼Ô¤Ï¸¥²ÖÂæ¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÉã¿Æ¤¬¥Ñ