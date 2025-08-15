利尻富士町の利尻山で2024年3月、バックカントリーツアーに参加した7人が雪崩に巻き込まれ3人が死傷した事故で、業務上過失致死傷の疑いで書類送検されたツアー会社社長の男性とガイドの男性について、旭川地検稚内支部は2025年8月15日付で、不起訴処分としました。地検は理由を明らかにしていません。ツアー会社社長の男性とガイドの男性は2024年3月、気象状況などから雪崩が発生する危険性を予見できた