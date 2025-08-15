小泉進次郎農水相が15日、「イット！」に生出演した。番組では、福岡県内のディスカウントストアで熊本県産こしひかりの新米が5kg4210円、別のスーパーでは宮粼県産こしひかりの新米が5kg5163円で販売されていた様子を紹介。「ことしの新米」の価格について、小泉大臣に話を聞いた。