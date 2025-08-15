【モデルプレス＝2025/08/15】日向坂46・富田鈴花が8月5日に発売した1st写真集「鈴花サーキット」（光文社）が、週間BOOKランキング、及び同ランキングのジャンル別「写真集」にて1位を獲得。この度、1位を記念して2枚のカットが公開された。【写真】日向坂46富田鈴花、美ボディ際立つランジェリー姿披露◆富田鈴花、シティホテルでのランジェリーカット＆1番のお気に入りカット解禁8月15日に発表されたオリコン週間BOOKランキング