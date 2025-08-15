太平洋戦争末期、戦況が悪化し追い込まれる中日本は決死の特攻作戦を決行し、多くの若者が命を落としました。空に憧れ航空隊に志願した96歳の男性が新潟県魚沼市にいます。国のためにと命をなげうち飛び立つ特攻隊を見送った男性の証言に迫ります。 ■空と海の美しい光景が特攻の舞台に 元海軍男性の証言 澄み渡る青空そしてどこまでも続く水平線。この美しい景色が、悲劇の舞台になる時代がありました。太平洋戦争末期に日本