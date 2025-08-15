演出家・脚本家の三谷幸喜が15日。都内で行われたPARCO PRODUCE 2025 三谷文楽『人形ぎらい』開幕前会見に登壇。文楽への愛をあふれさせた。【写真】三谷くん人形を抱える三谷幸喜＆吉田一輔三谷は、監修・出演を務める人形遣いの吉田一輔とともに、本作の主人公の人形・陀羅助が板付きの舞台に登場。その手に三谷そっくりの三谷くん人形を抱え、フォトセッションではピースやお手振りでアピールした。三谷くん人形は退場し