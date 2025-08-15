ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬2025Ç¯8·î12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È²Ä°¦¤¤¥¢¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖCoffee and summer breeze¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¤Î°ú¤­¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È²Ä°¦¤¤¥¢¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»ä¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó