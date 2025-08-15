現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が15日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。オールスターなどで活躍に応じ、授与される賞品について振り返った。落合氏は1983年に広島市民球場で実施されたオールスター第3戦でMVPに輝き、マツダの車をゲットした。その行方について「車が（手元に）なければ乗ったと思う。当時は持っていた。1人で2台も3台もいらな