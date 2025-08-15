巨人の井上温大投手が14日、次回先発の16日・阪神戦に向けて「絶対に勝たなければいけない試合」と強く意気込みました。1日に登録抹消された井上投手は今季16試合に先発して3勝6敗、防御率3.31です。直近登板となった7月31日の中日戦では、5回途中で被安打8、3失点で降板。5回ノーアウト1塁の場面ではファーストゴロの際に井上投手が1塁ベースカバーに入っておらずダブルプレーを取り損ね、試合後に阿部慎之助監督や杉内俊哉投手チ