º£½µ¤Ï¡Ö¤ï¤¬Ä®¤Î´ó¤êÆ»¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ³ÆÃÏ¤Î»×¤ï¤ºÂ­¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬·Ñ¾µ¤·À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÇòÏ·Ä®¤Î²¹Àô½É¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤¬¹­¤¬¤ëÃÀ¿¶¤ÎÇòÏ·Ä®¸×¾óÉÍÃÏ¶è¡£³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¹ñÆ»£³£¶¹æ±è¤¤¤Ë¾®¤µ¤Ê²¹Àô½É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥É¥¥¥éー¥Ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤Á¤éÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤¹¤Í¡× ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï¸×¾óÉÍ²¹Àô¤Î¸»Àô¤«¤±Î®¤·¡£ÇÈ¤Î²»¤òÊ¹¤­¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤âÀÎ¤Ê¤¬