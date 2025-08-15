2025Ç¯8·î15Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤Ï¡¢Æ»Æî¤Î¿¹Ä®¤Ë¤¢¤ëÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢ËäÀß¤µ¤ì¤¿ÇÛ´É¤«¤é·ÚÌý¤ÎÏ³¤¨¤¤¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï³¤¨¤¤¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÇÛ´É¤Ï¡¢ÃÏÇ®È¯ÅÅ¤ÎÇ®¿å¤òÃÏ²¼¤ËÌá¤¹¡Ö¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó½èÍý¿å¥Ý¥ó¥×¡×¤Ë·ÚÌý¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£14Æü¤ËÇÛ´É¤Î°µÎÏ¤¬ÊÝ»ý¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢·¡ºï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇÛ´É¤Ë4¤«½ê¤ÎµµÎö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï³¤¨¤¤¤·¤¿·ÚÌý¤Ï¿ôÉ´¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ö¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢