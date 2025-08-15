夜空を彩る花火。種子島で1万5000発が打ち上げられました。物価の高騰や人手不足で中止や規模の縮小が相次ぐ中花火大会を未来に残そうという取り組みがロケットの町、南種子町で行われました。町をみわたすと「ロケット」と書かれた看板が。種子島の南種子町です。種子島宇宙センターがあり日本のロケット打ち上げの拠点です。南種子町では毎年、「ロケット祭」が開かれ、島の内外から多くの人が訪れます。祭りでは