脚本家三谷幸喜氏（64）が15日、東京・渋谷のPARCO劇場で「PARCO PRODUCE 2025三谷文楽人形ぎらい」の開幕前会見に、監修と演者を務める吉田一輔氏と登壇した。本作の舞台は現代の文楽の劇場で、役を演じる人形自身が主人公。万年脇役の人形「陀羅助」の不満が爆発し、人形たちが劇場を飛び出す様を描く。開幕を控え、三谷は「前回が13年前。ようやく新作を作ることができました。改めて文楽の世界に入って、こんなに面白いも