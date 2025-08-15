一昔前はmacOSで動作するゲームは非常に少なかったですが、近年では「DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT」や「サイバーパンク2077」といった大型タイトルのmacOS版が登場するなどゲームを快適にプレイできる環境が整いつつあります。しかし、MacBookシリーズにはゲームの表示がぼやけてしまう問題が確認されており、報告から約2年が経過した記事作成時点でも解決に至っていません。Your Mac Game Is Probably Rendering Blurry - Ran