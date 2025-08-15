名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・O2の16歳、宮川耀（みやがわ・ひかり＝16）が、8月4日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 同誌が人生で初めてのグラビアで、ソロでの仕事も初だったという宮川。自身のSNSにオフショット動画などを掲載。制服姿で「宮川耀人生初のグラビア！ぜひみなさんげっとしてください！！♡」とアピールした。砂浜でのショットでは「緊張しながらもが