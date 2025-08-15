アジア・サッカー連盟は15日、アジアのクラブ王者を決める最上位大会のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の1次リーグ組み合わせ抽選をクアラルンプールで行い、神戸、広島、町田のJ1勢は蔚山、江原、FCソウル（以上韓国）上海海港、上海申花、成都（以上中国）メルボルン・シティー（オーストラリア）ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）との対戦が決まった。9月15日に始まる1次リーグは出場24チームが