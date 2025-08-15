VTuberグループ「にじさんじ」に所属するラトナ・プティが1st EVENT「みんなで掴んだ初舞台！」をTFTホール 500にて8/2に開催した。 ラトナ・プティが「初めて舞台に立つならこの曲」と選んだのはYOASOBIの「舞台に立って」ラトナ・プティにとっては初のソロイベントとなる本公演。白を基調にした会場はライブ会場というより綺麗なパーティー会場のようでどことなくアットホームな雰囲気が漂う。そんな中ラトナが「舞台に立って」