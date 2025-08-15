勝ち負けはつかなかったが、千賀はこの試合で7つの三振を奪った(C)Getty Imagesシーズン後半戦でまだ勝ち星の無いメッツの千賀滉大が現地時間8月14日、本拠地でのブレーブス戦で先発登板。5回2/3を投げ2失点と好投するも、チームが3-4で敗れまたも8勝目はお預けとなった。だが、この日の内容は地元メディアより上々の評価が送られている。【動画】冴えわたる“ゴーストフォーク”米投球分析家も激賞した千賀滉大の圧巻奪三振シ