¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬8·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¤ªÊ¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡Ö¤Þ¤¿¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ªÊ¢ÈäÏª¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ß¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¤òÈäÏªÃæÀî¤Ï¡Ö¤¨¡¢¡¢¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¡¢¡¢¤Þ¤¿¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡¢¡¢¡©É÷Á¥¤ß¤¿¤¤¡¢Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦ ¤Þ¤À°ì¤«·î°Ê¾å¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡¢¤Þ¤¸¤«¡¢¡¢¤Õ¤¿¤´¤´¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«Âð¤ÇÇò¤¤¥Þ¥¿