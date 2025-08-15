治療中や手術後など、動物が傷を守るために着ける「エリザベスカラー(エリカラ)」。そのエリカラを着用した妹猫に、兄猫が見せた優しさが話題になっています。カラーのせいで自分で毛繕いができない妹猫の顔面をベロベロ舐め回してあげる兄猫が尊い🤮(@chimakiningenより引用)カラーのせいで自分で毛繕いができない妹猫の顔面をベロベロ舐め回してあげる兄猫が尊い🤮 pic.twitter.com/fmt9qgQHvL- マグルの猫 (@chim