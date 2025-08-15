群馬県桐生市の荒木恵司市長＝7月、桐生市役所群馬県桐生市の荒木恵司市長が代表を務める自民党支部が、2023年4月の市長選告示3日前に、市役所新庁舎建設に参加した市内建設会社の社長から50万円の寄付を受けていたことが15日、政治資金収支報告書から判明した。公選法に抵触する可能性がある。新庁舎を巡っては、埼玉・群馬両県警の合同捜査本部が入札妨害事件として捜査。さいたま地検は13日、設計会社に情報を漏らした見返