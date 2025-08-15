阿波おどりの最終日を迎え、踊りを披露する「ダイバーシティとくしま連」＝15日午後、徳島市徳島市のお盆を彩った「阿波おどり」が15日、最終日を迎えた。海外や徳島県外からの観光客など多様な人が踊り手として加わり、「ヤットサー」のかけ声や太鼓の拍子に合わせて思い思いに手足を動かした。この日は国籍や性別、経験にかかわらず誰でも参加できるよう、市が企画した踊り手グループ「ダイバーシティとくしま連」の約50人も