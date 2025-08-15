高校総体は１５日、柔道の男子１００キロ超級が行われ、決勝で時田開仁（かいと）（愛知・大成３年）が長野慎大（東京・国士舘２年）を破って優勝した。時田は序盤から積極的に投げ技を狙った。１メートル８３の体を縮めるように低い姿勢から体落としで技ありを奪い、「喜びが出そうになった」。手応えを感じつつ相手を抑え込み、合わせ技の一本勝ちで優勝を飾った。大津市出身で小学５年から本格的に競技を始め、地元の友人