¡Ú¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ç¹ë±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢ËÌÀ¾Éô¥«¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¥ï½£¤Ç¤Ï14Æü°Ê¹ß¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â146¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬15ÆüÊó¤¸¤¿¡£ËÌÉô¥®¥ë¥®¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹¥¿¥óÃÏ°è¤ä¡¢¥¢¥¶¥É¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ëÆÃÊÌ½£¤Ç¤â»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¥â¥ó¥¹¡¼¥ó´ü¤Î¹ë±«Èï³²¤ÇÎãÇ¯¡¢Â¿¿ô¤¬»à½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï6·î²¼½Ü¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â325¿Í¤¬»àË´¡¢743¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£