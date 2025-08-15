ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«¿È¤Î¸«²òÉ½ÌÀ¤Î»þ´ü¤äÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£