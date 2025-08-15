林陵平×下田恒幸プレミアリーグ2025−26展望前編新シーズンのイングランド・プレミアリーグが８月15日に開幕。試合中継の解説と実況でお馴染みの林陵平と下田恒幸両氏が、リバプール、アーセナルなどのビッグクラブの陣容と今季への期待を語った。リバプールへプレミアリーグ史上最高の約288億円の移籍で注目されるフロリアン・ビルツphoto by Getty Images【動画】林陵平×下田恒幸プレミアリーグ2025−26展望前編↓