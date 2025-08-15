現在の原爆ドーム、「旧広島県物産陳列館」が開館した日から110周年を迎え、記念のイベントが開かれました。広島市中区の「おりづるタワー」で開かれたこのイベントは、現在の原爆ドームである「旧広島県物産陳列館」が開館した日から110周年を迎えるとともに、設計者であるチェコの建築家、ヤン・レツルの功績をたたえるものです。セレモニーでは広島出身の音楽家、沖田孝司さんたちが広島への想いを込め