終戦から80年の節目を迎えた15日、県出身の戦没者を追悼する式典が行われました。 式典には、県出身の戦没者の遺族など600人が参列し、黙祷しました。 ■遺族代表・膻田輝雄さん（85）「ロシアによるウクライナへの侵攻、イスラエル・パレスチナ紛争の 現地の惨状を目の当たりにするにつけ、かつての戦争を思い出さずにはいられません」最後に曾曾祖父が硫黄島で亡くなった小学6年の本田夢翔さんが平和への願いを述べ