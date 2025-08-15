8月21日にプロフィギュアスケート選手の本田真凜さんの初写真集『MARIN』（講談社）が発売されます。発売を前に早くも重版が決定しました。また新たに先行カットが公開されました。【写真】ドレスを着たままプールにダイブ！気持ちよさそうな本田真凜さん「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだ撮影のデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジ