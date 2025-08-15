ËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¿Í¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÆ°Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¯¥Þ¡£¤Ê¤¼ÅÐ»³µÒ¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡¤Îµß½õÂâ¤ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É18¿Í¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ÎÁÜº÷¤¬±«¤ÎÃæ¡¢ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¡¢Í§¿Í¤ÎÃËÀ­¤È2¿Í¤ÇÅÐ»³Ãæ¤À¤Ã¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ2¿Í¤Ï