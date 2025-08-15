コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』にて、10周年を記念したスカウト「プロスピセレクション 10 Years Selects」 を8月15日からスタートした。 （関連：【画像あり】2018年の巨人・菅野智之選手や2019年の楽天・浅村栄斗選手などピックアップ一覧） 本スカウトは、周年イヤーを記念した特別なスカウトで、歴代の「プロスピセレクション」の中から12選手がカムバッ