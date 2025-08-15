¥Ô¥¿£Ô¡¢Ã»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¶¯Ä´¡ª ¸µNHK²­ÆìÊüÁ÷¶É¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª²­Æì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î?¥°¥é¥Þ¥é¥¹?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤À¡£ ¡Öº£Æü¤â²Ú²ÚÅ·¹ñÃ´ÅöÆü ¤ä¤¿¤¿¤¿¤¿¡Á ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤ë¤ë¤ë¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª²­Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£Çò¤Î¥Ô¥¿T¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤ò¤Þ¤Í¤¿²£¸þ¤­¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£?¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë?¤¬ºÝ