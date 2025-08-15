８月15日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ組分け抽選会が開催され、対戦カードが決まった。ACLEはまず東地区と西地区で12チームずつに分かれ、リーグステージ８試合を実施。各地区の上位８チームがホーム＆アウェーのラウンド16へ、同ラウンドを制した８チームがサウジアラビアで一斉開催されるファイナルズ（準々決勝以降）に進む。マレーシアの首都クアラルンプールで行なわれた抽選会の結