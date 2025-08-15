８月１６日(土)の近畿地方は、猛烈な暑さが続きます。お盆休み終盤、体調に気を付けながらお過ごしください。近畿地方を含んだ西日本は、真夏の太平高気圧に覆われ、引き続きギラギラと強い日差しが届くでしょう。ただ、大気の状態が不安定で、兵庫県南部では午前中からにわか雨の可能性があり、午後は山沿いを中心に、あちらこちらで急な雨や激しい雷雨がありそうです。天気の急変に注意してください。朝の最低気温は２４〜