【ハノイ＝竹内駿平】終戦から８０年となった１５日、フィリピン北部ラグナ州の「カリラヤ日本人戦没者慰霊園」で日比両国の戦没者を悼む慰霊祭が行われた。日米の激戦地となったフィリピンでは約５２万人の日本人が死亡し、戦闘に巻き込まれた１００万人以上のフィリピン人も犠牲になった。この日の慰霊祭には、戦没者の遺族会や比政府などから約２６０人が参加した。両国の国歌斉唱後、黙とうや献花を行い、平和への祈りをさ