15日、全国戦没者追悼式の式辞で「反省」の文言を使用したことに関し、官邸で記者団に「反省の上に教訓がある。戦争を二度と行わないため反省と教訓を改めて胸に刻む必要がある」と述べた。