静岡市がJR清水駅東口近くの土地に構想している新たなサッカースタジアムを巡り市は8月15日、土地を所有するエネオス社と土地の利活用について合意したと発表しました。難波静岡市長は会見で「新スタジアム整備の検討が可能になった」と話しました。 【動画】「新スタジアムの整備の検討が可能となった」静岡市・難波市長 土地を所有するエネオス社と土地の利活用について合意したと発表 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「これ