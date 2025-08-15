當真あみ（18）が終戦の日の15日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、竹野内豊（54）の主演映画「雪風YUKIKAZE」（山田敏久監督）初日舞台あいさつに登壇。劇中は、玉木宏（45）が演じた駆逐艦・雪風の先任伍長・早瀬幸平の帰りを日本で待つ妹サチを演じたが、劇中で直接、芝居を交わす共演シーンがなく、この日の初日舞台あいさつが「初めまして」と明かし、客席を笑わせた。「雪風YUKIKAZE」は、米国をはじめ、戦勝