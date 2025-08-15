なんと「パッソル」の時代からあった！ 意外に長いヤマハ「フロント2輪」の歴史万が一の時にも転倒リスクを低減することができ、またふらつきが少なく安定感があるといわれる「フロント2輪」バイク。ヤマハ発動機の「トリシティ125」（2014年）や「ナイケン」（2015年）などが有名ですが、これらのモデルはヤマハが独自に開発した「LMW」というフロント2輪システムを採用しています。【こんな昔から作っていたの？】これが1970年