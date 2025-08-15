ボディは固め、メンタルはやわらかめ。歌うプリン系VTuber『結夢プリン-KatamePurin-』、元気にポケポケ実況してます『のりくんの休憩所』をご紹介します。ボディは固め、メンタルはやわらかめ。歌うプリン系VTuber『結夢プリン-KatamePurin-』今週のピックアップ『【#自己紹介 】プリンです！VTuber一問一答自己紹介【結夢プリン】#新人VTuber』――まずは自己紹介をお願いします結夢プリンさん：「歌うプリンの『結夢プリン（か