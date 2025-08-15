½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ ½©ÅÄ¸©Æâ¤Ï£±£´ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é£±£µÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÄãµ¤°µ¤äµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ³ã¾å»ÔÅ·²¦±©Î©¤Ç¤Ï¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬²õ¤ì¤¿¤ê½»Âð¤Î¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·úÊª£¹¸®¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú½êÍ­¤¹¤ë¥Ï¥¦¥¹¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¿Í¡Û ¡Ö¿²¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê£±£´Æü¿¼Ìë¤Î¡Ë£±£²»þ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÃÏ¿Ì¤è¤ê¤â¤Ò¤É¤¤¤¯¤é¤¤²È¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¡× µ¤