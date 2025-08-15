8月9日、鞘師里保が渋谷duo MUSIC EXCHANGEで行った全国ツアー＜RIHO SAYASHI 5th Tour 2025 Too much!＞東京公演の模様をお届けする。自身最大規模となる全9都市を巡るツアーはまだ開催中だが、渋谷での一夜は最も熱狂的な夜だったと言える。今回のツアーでは開演前から少し“Too much!”な仕掛けでファンを迎えた。この会場のためだけに作られたオリジナルラジオ番組「Too much scramble」をオンエア。90年代〜2000年代の時代感