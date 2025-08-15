アジアサッカー連盟(AFC)は15日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の組み合わせ抽選会を行い、日本から出場するヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアの対戦カードが決まった。ACLEは昨季から大会方式が大きく変わり、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)と同じスイス方式のリーグステージを実施。リーグステージは東西に分かれて開催され、出場12チーム中8チームとそれぞれ1回ずつ対戦し、成績上位8チーム